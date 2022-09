La Juventus prepara il colpo last minute: c’è una condizione

Allegri torna a sorridere dopo la bella vittoria casalinga contro lo Spezia, ma c’è l’allarme infortunio: possibilità per un colpo

Novità importanti in casa Juventus con un colpo di scena nelle ultime ore di calciomercato. I bianconeri hanno superato 2-0 lo Spezia grazie alle reti di Vlahovic e Milik, ma c’è possibilità per un nuovo colpo proprio last minute a causa dell’infortunio del portiere polacco Szczesny.

Allegri torna a sorridere per la vittoria in campionato, ma arrivano nuovi problemi dall’infermeria: titolare contro lo Spezia, il portiere polacco della Juventus, Wojciech Szczesny, ha chiesto il cambio dopo il problema alla caviglia destra al termine del primo tempo. Dopo la lesione di basso grado del muscolo adduttore, il portiere ha dovuto lasciare nuovamente il campo in barella. Ora si teme un lungo stop: così il club bianconero vorrebbe capire i tempi di recupero prima di tornare attiva sul fronte calciomercato.

Juventus, tutto dipende dalle condizioni di Szczesny

La sessione estiva sta per terminare con il gong che arriverà alle 20 del primo settembre: l’idea suggestiva potrebbe essere quella di pensare a Keylor Navas, che sembrava ad un passo dal Napoli, ma è destinato a restare come secondo al Psg di Donnarumma. Suggestioni per il momento in attesa di conoscere i tempi di recupero per il portiere polacco. In caso di mancato arrivo di un top, Perin sarà il titolare per le prossime gare dei bianconeri con una possibilità come vice del portiere bianconero. Ultime ore frenetiche in casa Juventus.