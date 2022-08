Visite mediche e firma: lascia la Juventus e resta in Serie A

Il calciomercato estivo si avvicina alla chiusura e la Juventus ha già preparato un addio: ufficialità in arrivo

Saranno ore caldissime per i club italiani. Il calciomercato estivo, a poco più di ventiquattro ore dalla chiusura ufficiale, rischia di regalare ancora non poche sorprese. Le occasioni non sembrano mancare e, in tal senso, la Juventus è già pronta ad annunciare un addio.

Massimiliano Allegri intende sfoltire una rosa che, al momento, presenta profili che non rientrano nell’immediato nei piani dell’allenatore livornese. Pronta la cessione in Serie A.

Visite mediche: l’addio alla Juve è imminente

Nicolò Rovella lascia la Juventus. Il talentuoso centrocampista classe 2001 acquistato dal Genoa lo scorso gennaio per poco più di 23 milioni di euro, sta in questo momento svolgendo le visite mediche, a Milano, per il Monza. Rovella arriverà in prestito secco dalla Juventus fino al 30 giugno 2023

La squadra di Stroppa ha mostrato limiti importanti in questa prima parte di stagione (4 partite e 0 punti in classifica) ed è per questo che Rovella potrebbe portare qualità importanti ai brianzoli.