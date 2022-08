Tutto deciso: gratis al Milan nel 2023

Il Milan continua a lavorare sul fronte calciomercato anche in ottica futura: suggestione per il 2023 con il colpo a parametro zero

Novità importanti in casa rossonera con Paolo Maldini sempre molto attivo per conoscere le dinamiche in giro per l’Europa. Il top player si libererà a parametro zero dal Real Madrid: tutto già deciso.

Come spiegato da Alex Silvestre al Chiringuito de Jugones, Marco Asensio continuerà la sua avventura con il Real Madrid per un’altra stagione. Il suo obiettivo è quello di convincere Carlo Ancelotti per arrivare così ad un possibile rinnovo. La situazione sembra già delineata visto che ci potrebbe essere il suo addio a parametro zero: l’attaccante spagnolo sarebbe sul punto di liberarsi gratis nell’estate 2023 con il suo contratto in scadenza nel prossimo 30 giugno.

Real Madrid, Asensio verso la permanenza: a zero nel 2023

La situazione si è già delineata con l’addio di Marco Asensio nel giugno 2023: il Milan l’ha monitorato ormai da tanto tempo con il possibile acquisto gratis nella prossima sessione estiva di calciomercato. Paolo Maldini ha sempre lavorato in quest’ottica per cercare di allestire una rosa super competitiva col passare dei mesi. L’attaccante spagnolo è sempre partito dalla panchina con Carlo Ancelotti non riuscendo così ad imporsi tra i titolarissimi dello stesso allenatore italiano, che ha optato per altre scelte di formazione.