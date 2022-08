Il Milan prepara il post Leao: super talento dalla Premier

Il Milan di Stefano Pioli, in caso di addio di Rafael Leao, potrebbe buttarsi sul profilo di Gabriel Martinelli, ala sinistra dell’Arsenal di Mikel Arteta

Quarta giornata non troppo fortunata per il Milan di Stefano Pioli che, in casa del Sassuolo di Alessio Dionisi, non è riuscito ad andare oltre il pari in vista del derby di sabato pomeriggio contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Uno zero a zero ricco di dubbi e perplessità soprattutto sulla fascia destra dove prima Saelemaekers e poi Junior Messias non sembrano convincere tifosi e addetti ai lavori. La lacuna in quella posizione è evidente, ma il Milan, soprattutto nelle prossime finestre di calciomercato, potrebbe preoccuparsi anche di quello che succederà a sinistra e non per il futuro di Theo Hernandez, terzino sinistro francese e anche ieri fra i migliori in campo del Diavolo, bensì per ciò che può accadere intorno al cartellino di Rafael Leao.

L’ala sinistra portoghese, decisivo la scorsa stagione per la vittoria del campionato italiano di Serie A, ha una valutazione di oltre 100 milioni di euro ed un contratto con il club rossonero in scadenza nel 2024. Una durata non proprio lunga per Rafael Leao che, finora, non ha discusso il suo futuro con il Milan e ciò potrebbe aprire a clamorosi scenari legati anche ad un possibile addio. Negli ultimi giorni si è parlato molto del Chelsea sul lusitano, ma attenzione a ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi.

Calciomercato Milan, addio Leao? Maldini ha la soluzione

In caso di partenza di Rafael Leao, soprattutto se il Milan dovesse riuscire a monetizzare bene la partenza, i rossoneri avrebbero già individuato il nome del possibile sostituto che arriva dalla Premier League. Stiamo parlando del profilo di Gabriel Martinelli, ala sinistra dell’Arsenal di Mikel Arteta. Il giocatore brasiliano, due anni più giovane di Leao, ha una valutazione di circa 40-50 milioni di euro ed un contratto in scadenza nel 2024 con un’opzione di rinnovo.