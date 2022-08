Nuova minaccia dal Chelsea: disperazione last minute ma stavolta non è Leao

Il Chelsea in questo finale di calciomercato prova a portare in dote a Tuchel nuovi colpi last minute. Una follia potrebbero provarla anche col Milan ma non si tratta di Leao stavolta

Il Milan ha iniziato la stagione alternando prove buone ad altre meno buone. Ieri il secondo pareggio in questa Serie A rimediato contro il Sassuolo in trasferta e che fa il paio con quello ottenuto a Bergamo contro l’Atalanta sempre fuori casa. Le uniche due vittorie di Leao e soci sono arrivate a San Siro, mentre le questioni extra campo sempre in fermento. RedBird Capital Partners ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione del Milan per 1,2 miliardi di euro, mentre il calciomercato peraltro è ancora aperto e Maldini e soci dovranno tenere alta la guardia sui propri gioielli.

Con la sessione estiva che chiude il 1 settembre, i rossoneri non possono ancora stare completamente tranquilli, fermo restando l’assoluta volontà di non smantellare la squadra titolare di Stefano Pioli proprio in questa fase.

Calciomercato Milan, Chelsea a caccia di colpi last minute: la follia per Tonali non basta

Tra le big europee più attive del momento c’è il Chelsea che vorrebbe piazzare un altro paio di acquisti molto importanti in questa fase finale di mercato. Per la difesa i ‘Blues’ si sono aggiudicati Fofana, mentre tra centrocampo e attacco qualcosa potrebbe ancora muoversi. I campionato peraltro la squadra londinese allenata da Tuchel non sta vivendo un grande avvio con la sconfitta di ieri contro il Southampton che alimenta ulteriori malcontenti.

Il mercato potrebbe quindi arrivare in soccorso. Per la mediana de Jong è troppo costoso e complicato e potrebbe restare a Barcellona. In questo caso il Chelsea potrebbe anche pensare di fare un tentativo disperato last minute per Sandro Tonali. I ‘Blues’ potrebbero nel caso provarci con 40/50 milioni di euro sul piatto: troppo pochi per far tremare il Milan a poche ore dalla fine dopo aver già ventilato l’ipotesi Leao nei giorni scorsi, col portoghese che però resterà in rossonero.

Il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi di Tonali, men che meno con il calciomercato ormai verso la conclusione. Il numero 8 è un simbolo di questo corso milanista.