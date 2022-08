Xavi lo manda via: occasione per Inter e Juventus

Novità importanti in casa Barcellona con un nuovo possibile colpo di scena nelle ultime ore di calciomercato: l’occasione

Inter e Juventus potrebbero pensare anche alla suggestione proveniente dal Barcellona: per Xavi non è più indispensabile come un tempo e potrebbe dire addio subito addio.

Come svelato dal portale spagnolo “ElNacional”, Jordi Alba sarebbe stato messo sul mercato anche da Xavi in modo da ingaggiare altri giocatori di livello assoluto, come Bernardo Silva. Il suo addio libererebbe una grande quota salariale per poi puntare tutto sul talentuoso giocatore portoghese, da tempo nel mirino del club spagnolo.

Il Barcellona starebbe anche chiudendo per il terzino spagnolo del Chelsea, Marcos Alonso, ma anche le prestazioni di Alejandro Balde avrebbero entusiasmato lo stesso Xavi dopo la scorsa stagione. Al momento quest’ultimo è stato preferito anche a Jordi Alba vista la sua trasformazione in positivo nel giro di pochi mesi.

Juventus e Inter, Jordi Alba già proposto alle big italiane

Jordi Alba è stato già proposto ad Inter e Juventus, ma che avrebbero subito rifiutato l’offerta entusiasmante. Un profilo importante per il top player spagnolo, protagonista in assoluto sia con il Barcellona che con la Nazionale Furie Rosse. Un terzino sinistro moderno capace di essere protagonista nelle due fasi di gioco: le due big d’Italia hanno in mente così altri obiettivi di mercato in ottica futura preferendo innesti più giovani.