Svolta e addio Juventus: visite mediche in corso

Nulla da fare per la Juventus, un altro obiettivo per la corsia di sinistra è sfumato: il suo destino è in Premier League

Tra gli obiettivi di queste ultime ore di calciomercato per la Juventus c’è quelli di prendere un esterno basso sinistro. Al momento il posto da titolare è di Alex Sandro, schierato sempre titolare in questi avvio di stagione. Allegri, però, vorrebbe qualcuno in grado di far fare alla squadra il salto di qualità, o perlomento di garantire più certezze rispetto al brasiliano, ormai opaca copia della sua primissima versione bianconera.

I nomi in questa sessione estiva si sono susseguiti a ruota. Tra questi è emersa anche l’occasione Kurzawa. Il terzino del PSG è fuori dai piani di Galtier e rappresentava un’opzione low cost, magari anche in prestito. L’ex Monaco è ad un passo dal cambiare aria, ma il suo destino è in Premier League.

Kurzawa saluta il PSG: niente Juve, andrà al Fulham

È proprio il Fulham la squadra che è riuscita a vincere la corsa sul francese. Il 29enne, prelevato dai parigini per ben 25 milioni di euro nell’agosto 2015, si trasferirà in prestito secco per una stagione. Al termine di questa farà ritorno alla base, ma in tale data gli rimarrà solamente un anno di contratto e potrebbe diventare ancor più appetibile in sede di mercato, specie se dovesse comportarsi bene in Inghilterra.

I discorsi con la Juventus, quindi, sono ormai rimandati alla prossima stagione. Kurzawa, infatti, sta svolgendo in queste ore le visite mediche con i Cottagers e la firma sul contratto è imminente. Nel caso in cui non dovesse arrivare nessuno nel ruolo, vedremo nel prossimo calciomercato come si muoveranno i bianconeri per l’esterno francese.