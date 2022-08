La Juventus non si arrende: Zakaria fa felice Allegri

Il mercato estivo della Juventus si chiuderà con Paredes, ma intanto è già gennaio: lo scambio può regalare il difensore ad Allegri

Mercato chiuso o quasi: la Juventus nelle ultime due giornate di campagna trasferimenti estivi dovrà perfezionare l’arrivo di Paredes dal Paris Saint-Germain e sfoltire la rosa. Soprattutto a centrocampo ci sono diversi esuberi e Allegri vorrebbe lavorare con un numero più ristretto di calciatori.

Ecco allora che Cherubini sta provando a piazzare alcuni giocatori che non rientrano nei piani del tecnico bianconero. Rovella è destinato al Monza e oggi dovrebbe sostenere le visite mediche. Arthur è uno di quelli che si sta cercando di cedere, non senza difficoltà: Nizza e Sporting sono le due piste che potrebbero concretizzarsi nelle ultime ore di mercato.

Anche Zakaria è stato cercato ma lo svizzero almeno per ora è destinato a restare in bianconero. A gennaio poi le cose potrebbero cambiare e si fa già strada la possibilità di sfruttare l’interessamento del Monaco per lui con uno scambio che consentirebbe ad Allegri di poter disporre di un importante rinforzo in difesa.

Calciomercato Juventus, il difensore lo porta Zakaria

La retroguardia sarà uno dei reparti dove si concentrerà la Juventus nel mercato invernale. Zakaria potrebbe rappresentare proprio la carta giusta per mettere a segno un importante colpo in prospettiva. Sfruttando l’interesse del Monaco per lo svizzero, i bianconeri potrebbero inserire proprio il 25enne di Ginevra come contropartita per arrivare a Badiashile. Il 21enne difensore franco-congolese è apprezzato da tempo a Torino e a gennaio potrebbe essere l’assalto decisivo: Zakaria più dieci milioni di euro per provare a strappare il sì del Monaco.

Una idea da coltivare nelle prossime settimane. Ora c’è il mercato estivo da concludere con il colpo Paredes da chiudere e qualche cessione da mettere a segno. La Juventus però già guarda al futuro: Badiashile nel mirino, Zakaria la carta da giocarsi per il sì definitivo.