Cessione last minute per l’Inter è allarme: “Inzaghi preoccupato”

Fa discutere la possibile partenza di Robin Gosens proprio nelle fasi finali del mercato: ci si interroga sulla strategia nerazzurra

Nemmeno 8 mesi fa, con un’operazione apprezzata da tifosi ed addetti ai lavori, l’Inter acquistava dall’Atalanta Robin Gosens, uno dei migliori giocatori della Serie A nel ruolo di esterno sinistro. La lungimiranza della società nerazzurra, che si era cautelata nel caso poi non fosse riuscita a rinnovare il contratto a Ivan Perisic, dimostrava quanto ci fosse una progettutalità attenta e puntuale nella gestione delle risorse tecniche a disposizione.

Oggi, alla vigilia della chiusura del mercato estivo, tutto rischia di saltare in aria. Come? Con la cessione del giocatore al Bayer Leverkusen. Vero è che il tedesco non ha mai pienamente convinto dal recupero del suo infortunio in poi, ma le occasioni per vestire continuativamente la maglia da titolare non sono state moltissime. L’operazione si inserirebbe, questo sospettano in molti, in un contesto di monetizzazione per le casse della società e (quasi) nulla più. Di questo sono per esempio convinti due opinionisti intervenuti a Radio Radio nella mattinata odierna.

Gosens via, quale strategia dietro la cessione?

“Gosens al Bayer Leverkusen? Quando c’è la volontà delle parti, i tempi tecnici per chiudere l’operazione si trovano. C’è da capire il motivo di questa eventuale cessione. Mandare via un calciatore che si stava inserendo per uno nuovo, non mi sembra una strategia, ma cogliere al volo un’occasione per dare via un calciatore che, forse, non ha convinto pienamente. Ma prendono un altro punto interrogativo, sperando che la risposta sia affermativa“, ha incalzato il giornalista Mario Mattioii.

Gli fa eco Roberto Pruzzo, ex grande bomber della Roma dello Scudetto 1982/83: “Se va via Gosens, non so cosa vogliano fare a sinistra. L’Inter non ha tante certezze, manca ancora un difensore centrale. In questo momento, mi pare abbiano qualche difficoltà. Inzaghi mi sembra preoccupato per il mercato, contro la Lazio sono diventate evidenti le lacune difensive. Lui spinge per avere un uomo che gli dia ampie garanzie dietro“.