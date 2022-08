Allegri ha un problema: il no fa saltare l’affare

La Juventus deve piazzare gli esuberi negli ultimi due giorni di calciomercato: problema per Allegri, il no fa saltare l’affare

Meno di due giorni al gong e il calciomercato è ancora, come sempre, in pieno fermento. La Juventus attende Paredes ma intanto lavora anche alle uscite. Il lavoro principale di Cherubini è quello di sfoltire la rosa a disposizione di Allegri, togliendo al tecnico il problema di lavorare con chi non rientra nei suoi piani tecnici.

Facile a farsi, un po’ più difficile a dirsi visto soprattutto gli ingaggi che si portano dietro alcuni calciatori bianconeri. E’ stato un problema di soldi, ad esempio, a far saltare l’approdo di Adrien Rabiot al Manchester United, con le richieste del francese che hanno portato il club inglese a dirigersi verso altri lidi.

Sempre per questioni economiche non se n’è fatto nulla del trasferimento di Arthur al Valencia con la società spagnola che non aveva la possibilità per chiudere l’arrivo del brasiliano. Proprio l’ex Barcellona è uno dei calciatori che potrebbe lasciare Torino in questi ultimi due giorni di mercato.

Calciomercato Juventus, Arthur perplesso sul Nizza

Per Arthur c’è l’interessamento dello Sporting ma, stando a quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, anche il Nizza sarebbe sulle tracce del centrocampista brasiliano. Proprio la destinazione francese non stuzzica più di tanto l’ex Barcellona che ha un desiderio ben preciso: trasferirsi in una squadra che disputa la prossima Champions League.

Ecco perché l’idea Sporting potrebbe prendere diventare concreta nelle ultime ore di mercato: Arthur ha intenzione di aspettare i portoghesi che gli garantirebbero la partecipazione alla fase a gironi della più importante competizione per club. In entrambi i casi, comunque, la Juventus dovrà accollarsi buona parte dello stipendio per far sì che la cessione vada in porto.