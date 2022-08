Affare last-minute per l’Inter: può partire dopo otto mesi

Il calciatore non ha inciso tra le gerarchie dell’Inter e spunta la concreta ipotesi di trasferimento nelle ultime, calde ore della sessione estiva di mercato

Era giunto a gennaio con un carico di certezze sul suo futuro, nonostante stesse ancora recuperando dal pesante infortunio che non molto tempo prima lo aveva colpito quando ancora vestiva la maglia dell’Atalanta.

Robin Gosens ha poi avuto qualche piccola occasione di mettersi in mostra, lui che sulla carta doveva essere il diretto sostituto dell’uscente Ivan Perisic. La determinazione di scalare le gerarchie imposte da Inzaghi non si è tuttavia fatta vedere, o quantomeno non come ci si sarebbe aspettato. E così, dopo appena otto mesi di praticantato altalenante, l’esterno sinistro tedesco sarebbe in procinto di lasciare l’Inter proprio agli sgoccioli di questa sessione di mercato estiva.

A far la voce grossa è il Bayer Leverkusen, con cui la dirigenza nerazzurra avrebbe intrapreso i primi contatti formali per il suo passaggio in prestito oneroso da 2 milioni con opzione di riscatto obbligatoria fissata a 28 milioni. La trattativa appare difficile per via del poco tempo a disposizione, ma tutto può accadere.

Inter, Gosens può partire: corsia sinistra da rivisitare

Con la partenza di Gosens, Inzaghi farebbe a meno di uno dei suoi esterni. Con Dimarco che convince sia in qualità di corridore di fascia che come centrale aggiunto di sinistra sulla linea a tre, il tecnico piacentino dovrebbe rivisitare i suoi piani. Magari adattando Darmian sulla sinistra, perché abile con entrambi i piedi. E lasciando dunque a Dumfries il permesso di galoppare lungo la corsia destra, con Bellanova primo sostituto. Mancherebbe, in ogni caso, un altro corridore di sostanza oltre che il fantomatico centrale aggiuntivo.