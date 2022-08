Il PSG vuole strapparlo al Milan: tentativo disperato e svolta

Il ciclone Paris Saint Germain si abbatte sul Milan: i parigini vogliono acquistare un calciatore rossonero, tentativo disperato e svolta

Dal Sassuolo al calciomercato. Il Milan sta affrontando in questi minuti la formazione neroverde guidata da Alessio Dionisi – tra le mura del Mapei Stadium -, match che ha dato il via alla quarta giornata del campionato di Serie A. Mister Stefano Pioli, dunque, è concentrato al massimo sulle questioni legate al campo, ma parallelamente aspetta un ultimo rinforzo per chiudere la campagna acquisti.

E la dirigenza sta cercando di accontentarlo, col duo Maldini-Massara che continua a lavorare alacremente in ambito di trattative. Il ‘Diavolo’ intanto ha chiuso l’affare Thiaw, preso a titolo definitivo dallo Schalke 04 per 5 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus. Firmato dal calciatore, inoltre, un contratto fino al 30 giugno 2027. Ora la società concentra a pieno le proprie forze sul centrocampista: il nome è quello di Aster Vranckx, ma va trovato l’accordo definitivo col Wolfsburg, club proprietario del cartellino. Insomma, si registra non poco movimenti sul fronte entrate in questo rush finale di mercato. Attenzione, però, anche alle possibili uscite. Qui entrerebbe in gioco il Paris Saint Germain, ancora a caccia di un difensore da aggiungere alla retroguardia di Christophe Galtier.

Tentativo disperato per Tomori, ma il Milan dice no: il PSG ripiega su Kjaer

L’obiettivo principale di Luis Campos era Milan Skriniar, ma l’Inter ha resistito alla proposta economica avanzata e la pista è ormai definitivamente saltata. Ecco che il mirino dei parigini si sarebbe spostato sul Milan. In particolare, il PSG avrebbe messo in atto un tentativo disperato per Fikayo Tomori, uno dei grandi protagonisti del successo Scudetto dei rossoneri nella scorsa stagione.

Il centrale inglese è fresco di rinnovo fino al 2027 e rimane ovviamente un elemento imprescibile nello scacchiere di Pioli. Motivo per cui il ‘Diavolo’ non intende minimamente prendere in considerazione una partenza dell’ex Chelsea. Consci di ciò, i francesi pare abbiano chiesto poi al Milan Simon Kjaer, il quale presumibilmente avrà un minor minutaggio nei mesi a venire. Ma il danese, in ogni caso, difficilmente abbandonerà la nave, poiché garantisce un bagaglio di esperienza estremamente utile alla causa del Milan.