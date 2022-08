Gattuso ‘sblocca’ Paredes: l’esubero di Allegri alla corte del tecnico

Il ‘nuovo’ esubero di Massimiliano Allegri potrebbe approdare al club spagnolo, che si appresta a cedere Soler al PSG

Grandi movimenti di mercato sull’asse Torino-Valencia-Parigi. Com’è noto infatti, la Juve sta insistendo da settimane col PSG per ottenere il cartellino di Leandro Paredes, ormai diventato una vera e propria ossessione di mercato per il club bianconero. Con l’affare più volte vicino ad esser concluso, ma tuttora in stallo, il club parigino si sta cautelando con un doppio colpo. Uno, ormai quasi ufficiale, è rappresentato da Fabiàn Ruiz, lo spagnolo del Napoli. L’altro potrebbe arrivare direttamente dal Valencia di Rino Gattuso.

Già oggi 30 agosto potrebbe essere la giornata giusta per l’approdo di Carlos Soler, forse il miglior giocatore della rosa valenciana, alla corte di Galtier. A quel punto, per non restare scoperto a centrocampo, il tecnico italiano potrebbe dover aver bisogno di un sostituto all’altezza. In questo contesto entra in gioco la Juve, che potrebbe in un colpo solo risolvere ben due ordini di problemi.

Allegri offre Zakaria al Valencia, si sblocca Paredes

Come riferito nella giornata odierna dal ‘Corriere dello Sport’, Denis Zakaria non è più tanto certo di continuare a vestire la maglia bianconera. Lo svizzero non ha gradito i segnali da parte del club, che lo ha prima proposto all’interno di potenziali operazioni allargate (vedi quella per Alvaro Morata con l’Atletico Madrid) e poi messo sul mercato in attesa di club interessati. Le richieste non mancano: da Monaco e Nizza a Dortmund e Leverkusen, l’elvetico suscita interesse un po’ ovunque. In siffatta situazione, la Juve avrebbe preso la palla al balzo.

Il centrocampista è stato offerto anche al Valencia, che deve necessariamente tornare sul mercato una volta ceduto Soler. Se l’affare dovesse andare a buon fine, la Juve avrebbe finalmente il tesoretto necessario per aumentare l’offerta al PSG per il cartellino dell’argentino. E così si chiuderebbe il cerchio: Soler a Parigi, Zakaria a Valencia, Paredes in bianconero.