Kalulu stupisce, ma è ansia Milan: tentativo dalla Premier

Pierre Kalulu si sta confermando sull’altissimo rendimento con cui ha chiuso la stagione scorsa. Ora però gli occhi della Premier League si sono posati su di lui

Non più una rivelazione, ma una certezza. Pierre Kalulu si è preso a tutti gli effetti il Milan. Per Pioli è diventato un insostituibile in difesa, tant’è che anche Simon Kjaer può prendersi tutto il tempo necessario per ritornare al meglio. Nemmeno l’acquisto di Thiaw sembra poter spaventare la titolarità del centrale francese, che sta inanellando prestazioni di livello sempre superiore.

La chiusura in 2vs1 contro l’Udinese è stata solo la parte più brillante di un’ottima gara, a cui ne è susseguita un’altra da 7 in pagella contro il Bologna, dove ha anche sfiorato il gol. Rapidità, aggressività, pressione alta e solidità sono le sue peculiarità, esaltate dalla proposta di gioco di Stefano Pioli.

Il tutto, com’è normale che sia, ha destato l’interesse di molto club, che vedono nel classe 2000 un potenziale crack. Il Milan sta cercando di blindarlo con un rinnovo, ma se dovessero pervenire offerte importanti non sarà facile trattenerlo.

Kalulu è un’idea in Premier League: assalto tra gennaio e l’estate prossima

Il campionato dove le caratteristiche di Kalulu si sposano al meglio è sicuramente la Premier League. Il gioco fisico, dinamico e dai ritmi frenetici inglesi sono ciò in cui il difensore sguazza e non è da escludere che qualche top club possa bussare a breve alla porta dei rossoneri.

Maldini, dal canto suo, crede molto nel giocatore. La politica societaria però è nota. Quando c’è la possibilità di monetizzare e di creare plusvalenze importanti rinunciare a determinate offerte è difficile e per questo i ricchi club di oltre Manica potrebbero sfruttare a loro vantaggio la situazione.

Per il momento il tutto è solo una suggestione. Kalulu sicuramente non partirà in queste ultime ore di mercato e anche a gennaio un suo addio pare improbabile. Se però dovesse continuare su questi livelli, non si può escludere a priori che qualcuno di importante ci faccia un pensiero concreto.