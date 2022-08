Juve, idea last minute: scambio di prestiti e arriva il terzino

Spunta un’ipotesi dell’ultima ora per la Juventus di Max Allegri: il problema dell’esterno sinistro in questo modo verrebbe colmato

È una Juventus molto attiva in queste ultime ore di mercato. Non solo i tentativi di piazzare i vari esuberi, ma anche diverse mosse in entrata. L’affare Paredes procede, quello di Milik è già stato ufficializzato con tanto di debutto del giocatore contro la Roma. L’ultimo tassello riguarderebbe la corsia di sinistra.

Allegri ha schierato in queste prime uscite Alex Sandro nel ruolo, con la possibilità di adattare eventualmente Danilo o De Sciglio. La sensazione è che qualcosa manchi, ma per tappare tale buco la dirigenza vorrebbe sfruttare un’occasione di mercato. Un colpo da ultime ore.

Il nome su cui si sta ragionando è quello di Juan Bernat. Profilo di esperienza internazionale, ma ancora relativamente giovane (classe ’93), l’esterno ex Bayern Monaco ora al PSG può rappresentare ciò di cui i bianconeri hanno bisogno.

Juventus, spunta l’idea Bernat: ipotesi scambio di prestiti

Il laterale spagnolo non è partito titolare nelle prime uscite dei francesi. Pur di sfoltire qualche ingaggio, il PSG potrebbe valutare una sua cessione last minute e la Juventus ne approfitterebbe volentieri.

Nell’affare Cherubini sta pensando di inserire come contropartita Arthur, in uno scambio di prestiti che aiuterebbe Galtier anche nel caso in cui Paredes fosse ceduto. Con il brasiliano si andrebbe ad aggiungere un giocatore nel reparto che, seppure folto, può avere bisogno di un innesto anche se non pensato come un titolare.

La volontà di Arthur di avere minutaggio per giocare il Mondiale potrebbe però frenare sul nascere la suggestione. Questo, però, non limita l’affare Bernat, che può essere condotto anche tramite altre strade come il prestito secco o con diritto di riscatto.