Piano shock Milan: Leao per 100 milioni e sostituto gratis

Rafael Leao nel mirino delle big europee. La scelta del Milan sulla sua cessione e sul possibile erede. Spunta il figlio d’arte che fu vicino all’Inter

Chelsea, Manchester United, Psg e Real Madrid. Sono queste le possibili destinazioni future di Rafael Leao. Future perché il Milan non è affatto intenzionato a privarsi del portoghese in questi ultimi giorni di calciomercato estivo.

Viste anche le difficoltà per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, il club rossonero potrebbe decidere di ‘sacrificare’ Leao fra un anno. Ovviamente per una cifra non inferiore ai 100 milioni di euro, cinquanta in meno della clausola risolutiva. Parliamo di cifre del tutto alla portata dei club sopracitati, che a uno dei grandi protagonisti dell’ultimo Scudetto rossonero non avrebbero problemi a garantire un ingaggio con base 7-8 milioni di euro netti più ricchi bonus.

Il piano shock di Maldini e soci può dunque essere questo: Leao via fra un anno per 100 milioni e il sostituto a costo zero in modo da reinvestire parte o l’intera cifra su altri ruoli. A tal proposito, occhio al nome di Marcus Thuram, in scadenza a giugno col Borussia M’Gladbach.

Calciomercato Milan, Thuram ‘gratis’ per sostituire Leao

Il classe ’97 figlio d’arte è stato vicino all’Inter nell’estate di un anno fa, ma è un tifoso milanista dichiarato. Anche se di piede destro, Pioli potrebbe schierarlo senza problemi sulla fascia sinistra dove staziona Leao. A Thuram, il club di Elliott potrebbe garantire un quadriennale da 3,5 milioni netti a stagione, potendo sfruttare il decreto crescita.