C’è già il sì: Ronaldo-Napoli, svolta imminente

Il futuro di Cristiano Ronaldo sta per essere definito: novità importanti sulla pista che lo porterebbe agli ordini di Spalletti

Non è un mistero che in questi ultimissimi giorni di calciomercato, a monopolizzare l’attenzione del mondo del calcio vi sia soprattutto il destino di Cristiano Ronaldo. Dopo una annata deludente al suo ritorno all’Old Trafford, adesso il portoghese pare orientato a cambiare aria.

E la tanto chiacchierata ipotesi Napoli, già sfiorata in passato quattro anni fa prima che il cinque volte Pallone d’Oro scegliesse la Juventus (fu offerto da Jorge Mendes a De Laurentiis), adesso pare possa realmente concretizzarsi.

Osimhen-Ronaldo: il portoghese ha deciso

Nel mezzo c’è sempre Victor Osimhen, che al Napoli considerano quasi insostituibile. Quasi, perchè per una cifra dai 100 milioni in su, anche gli azzurri se ne farebbero una ragione. Secondo quanto viene riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, lo stesso attaccante portoghese avrebbe già dato il suo assenso alla suggestiva ipotesi Napoli. Troppa la voglia di Champions League, impossibile da disputare rimanendo a Manchester quest’anno: CR7 sarebbe intrigato all’idea di trasferirsi in azzurro, circondato dal caldo ambiente partenopeo.

Il Manchester United ci sta provando per Anthony dell’Ajax ma se i ‘Lancieri’ dovessero continuare a fare muro, come pare, allora ogni sforzo sarebbe totalmente dirottato proprio su Osimhen. Per il nigeriano è pronto un contratto da ben 10 milioni di euro netti a stagione: se il Manchester United dovesse effettivamente dare il via libera per l’addio in lista gratuita del 37enne lusitano, allora il suo sbarco sotto il Vesuvio diventerebbe davvero probabile.

Il Napoli, intanto, è impegnato nella difficile trasferta di Firenze, dove Osimhen proverà a ripetersi dopo la rete al Monza. In attesa di conoscere il suo futuro, legato a stretto giro a quello di Cristiano Ronaldo, per gli ultimi quattro giorni di mercato che si prospettano essere bollenti.