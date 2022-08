Dietrofront United, niente Serie A: rinnova coi ‘Red Devils’

Il Manchester United ha preso una decisione inaspettata, niente Serie A: rinnovo di contratto in arrivo per l’attaccante

Pochi giorni alla fine del calciomercato estivo e continua a tenere banco la questione Cristiano Ronaldo in casa Manchester United. Infatti il portoghese sembrerebbe voler lasciare i ‘Red Devils’ e non sarebbe da escludere anche un ritorno in Serie A.

Il portoghese però non sarebbe l’unico attaccante del club inglese che sembrava destinato all’addio. Dietrofront improvviso dello United e rinnovo di contratto pronto. Addio Serie A.

Il Manchester United cambia idea, rinnovo per Martial: addio Serie A

Cambio di rotta improvviso per il Manchester United in questo finale di calciomercato. Infatti il club inglese a inizio estate aveva deciso di lasciar partire Anthony Martial, che lo scorso anno era stato girato in prestito al Siviglia. Tra i club in corsa ce n’erano anche alcuni di Serie A.

Secondo quanto riportato dal The Sun invece il Manchester United avrebbe cambiato idea sull’attaccante francese e avrebbe avviato i colloqui per il rinnovo di Martial. Dunque permanenza nei ‘Red Devils’ per il francese e addio all’ipotesi Serie A.