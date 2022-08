Rivoluzione Juve, addio McKennie: erede dalla Serie A con lo scambio

Rivoluzione a centrocampo per la Juventus, McKennie con le valigie: l’erede arriva grazie a uno scambio in Serie A

Pochi giorni al termine del calciomercato estivo e la Juventus ha deciso che ancora non è tempo di fermarsi. Infatti i bianconeri potrebbero salutare Weston McKennie, centrocampista che sembrerebbe non essere più una prima scelta per Allegri e potrebbe partire.

Con l’addio dell’americano la Juventus potrebbe tornare sul mercato e cercare il sostituto in Serie A. Per arrivare all’erede i bianconeri potrebbero mettere in piedi lo scambio con Fagioli.

Calciomercato Juventus, Frattesi come erede di McKennie: scambio con Fagioli

Weston McKennie potrebbe lasciare la Juventus e i bianconeri avrebbe già in mente quale potrebbe essere il suo sostituto. Questo potrebbe essere Davide Frattesi, finito nel mirino di diversi club dopo l’ottima stagione scorsa.

La Juventus potrebbe inserire nell’affare col Sassuolo il prestito con diritto di riscatto di Nicolò Fagioli, con contro riscatto per la Juventus. Dunque un intreccio che potrebbe prendere piede in questi ultimi giorni e che potrebbe portare ad Allegri un ultimo grande colpo.