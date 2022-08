Pazzo ritorno alla Juve: anche McKennie nell’affare

Dopo l’arrivo di Milik manca poco alla dirigenza della Juventus per completare definitivamente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri

Il mercato della Juventus è stato ricco di tentativi per suoi ex giocatori. Prima Morata, poi le voci su Pjanic, infine l’affare Pogba andato in porto. Il campione francese però potrebbe non essere l’unico giocatore a rivestire la maglia bianconera.

La lacuna ancora da coprire in casa Juventus riguarda l’esterno sinistro. Alex Sandro persiste nel dare poche garanzie e gli adattamenti di Danilo o di De Sciglio non sembrano convincere del tutto Allegri. Ecco perchè allora Cherubini potrebbe guardarsi intorno e pensare ad una trattativa che avrebbe risvolti clamorosi.

La dirigenza bianconera non si è mai perdonata il frettoloso addio di Leonardo Spinazzola, esploso all’Atalanta prima, alla Roma poi e alla fine anche nella Nazionale di Mancini. L’esterno azzurro classe ’93 si è finalmente ripreso dopo i problemi fisici accusati ed è il padrone della corsia di sinistra dei giallorossi. ‘Spina’, però, potrebbe diventare un’idea interessante in ottica Juventus.

Calciomercato Juventus, può spuntare l’idea Spinazzola per la fascia

Arrivato a Roma nel giugno 2019 in uno scambio che ha coinvolto Luca Pellegrini ed un conguaglio di circa 7,5 milioni, Spinazzola si è rivelato un rimpianto per la Juventus. Ecco perchè i bianconeri potrebbero pensare ad un affare last-minute che comprende anche Weston McKennie, che migrerebbe verso la capitale.

Gli infortuni del laterale e la crescita di Zalewski possono essere due tematiche su cui i bianconeri farebbero leva con Tiago Pinto. La sensazione, però, è che la l’affare sia ricco di ostacoli e che Mourinho non voglia privarsi di un giocatore comunque centrale nel suo progetto. Spinazzola, infine, è molto legato alla Roma anche per il sostegno ricevuto in uno dei momenti più difficili della sua carriera. La suggestione pare quindi destinata a non prendere quota, con buona pace della Juventus.