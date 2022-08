Frenata per il rinnovo, la Juventus fiuta l’occasione in Premier

Il calciomercato ancora non è chiuso e la Juventus fiuta l’occasione in Premier League: frenata nel rinnovo di contratto

Pochi giorni al termine del calciomercato estivo ma la Juventus può ancora mettere a segno qualche colpo, oltre a pianificare già il futuro. Di certo i bianconeri hanno bisogno di qualche rinforzo soprattutto a centrocampo, reparto che ha mostrato qualche problema negli ultimi tempi.

Così il mirino dei bianconeri sembrerebbe essersi spostato in Premier League, dove da tempo si osserva un centrocampista la cui situazione contrattuale potrebbe fare gola alla Juventus. Inoltre arriva una frenata nel rinnovo del giocatore annunciata dal tecnico.

Calciomercato Juventus, frenata nel rinnovo di Kante: l’annuncio di Tuchel

Il futuro di N’Golo Kante continua a essere in bilico al Chelsea. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2023 e per ora il capitolo rinnovo sembrerebbe subire una frenata. Ieri in conferenza stampa il tecnico Tuchel sul rinnovo di Kante ha affermato: “Non si possono ignorare i tanti infortuni e l’età che avanza. Deve essere messo tutto sul piatto per trovare un accordo”. Un indizio dunque su una possibile frenata sul prolungamento del contratto, che potrebbe destare l’interesse della Juventus già in questi ultimi giorni di calciomercato.