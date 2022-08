Furia social: Inzaghi out, ritorno a sorpresa

I tifosi dell’Inter su tutte le furie, dopo il clamoroso ko all’Olimpico contro la Lazio: Inzaghi nel mirino

L’Inter cade in casa della Lazio e rischia di perdere prezioso terreno dai club di vertice. I nerazzurri finiscono ko in un 3-1 all’Olimpico che non lascia spazio a troppi dubbi. Brutta prestazione dei nerazzurri, seguita da critiche davvero feroci all’indirizzo del tecnico Simone Inzaghi.

Le scelte in corso d’opera compiute dall’allenatore piacentino hanno fatto storcere il naso facilitando, stando a quanto sostengono i tifosi interisti, la strada verso i tre punti per la Lazio di Sarri.

Inter, ecco il ritorno per il post Inzaghi

Ed in particolar modo la sostituzione di uno dei migliori in campo, Denzel Dumfries, rimpiazzato al 69′ da Darmian, al centro della polemica: “Che grande allenatore che abbiamo”, scrive ironicamente un tifoso su Twitter mentre ci va giù pesante un altro a cui “andrebbe bene anche Cambiasso, Stankovic o Thiago Motta” al posto del 46enne di Piacenza. Insomma, non è un momento semplice per l’Inter e soprattutto per la sua guida tecnica, ora non più vista di buon occhio. Ma chi potrebbe essere il nome giusto per raccogliere eventualmente in uno scenario, al momento complicato, l’eredità di Inzaghi?

Un nome che potrebbe rappresentare più di una suggestione è quello di Roberto Mancini, attualmente sotto contratto con la Nazionale azzurra fino al giugno 2026. L’attuale Ct dell’Italia conosce bene l’ambiente nerazzurro ed il suo futuro alla guida della Nazionale non sembra così saldo come in passato. Un ritorno, una possibilità che può affascinare, a patto che la situazione legata a Simone Inzaghi finisca per degenerare nei prossimi mesi.

Al momento, quella legata a Roberto Mancini, resta un’intrigante suggestione: solo il campo potrà essere giudice del destino della guida tecnica nerazzurra.