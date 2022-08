Da Inzaghi a Lukaku: Inter, attacco senza sconti

Dopo il brutto ko contro la Lazio, piovono le critiche per l’Inter di Simone Inzaghi: ecco il duro attacco

Dopo aver inanellato due vittorie consecutive, termina bruscamente il periodo positivo dell’Inter di Simone Inzaghi. All’Olimpico, infatti, i nerazzurri alzano bandiera bianca contro la Lazio di Maurizio Sarri, trascinata da un grande Luis Alberto.

Adesso, però, è il momento della disamina, di capire cosa non è andato e come migliorare, visto che tra tre giorni c’è la sfida con la Cremonese prima del derby contro il Milan. Chi non le ha mandate certamente a dire ai nerazzurri è Fabio Ravezzani.

Flop Inter, Lukaku delude: “L’ombra di due anni fa”

Il direttore di ‘Telelombardia’ sul suo profilo Twitter ha analizzato la pesante sconfitta della ‘Beneamata’ contro i biancocelesti. Ravezzani si è espresso così: “L’Inter affonda all’Olimpico dopo mezz’ora da grande squadra e un gol stupido (Di Marco…). Lukaku mai visto, Barella senza smalto e la difesa balla appena viene attaccata. Né Gagliardini la copre meglio. Lautaro e Dumfries i migliori. Inzaghi toglie l’olandese senza un perché“.

Disamina che prosegue così: “L’Inter nei primi 30’ sovrasta tatticamente la Lazio. Pressa, sta alta. Poi prende un gol stupido e si sgonfia. Pareggia quasi per caso, ma non ritrova più determinazione. Pare impaurita, fatalista. Lukaku è l’ombra del trascinatore di due anni fa. Deve lavorare molto per tornare“.

I nerazzurri sono chiamati a dare risposte, a Ravezzani e ai tifosi, sul campo già tra pochi giorni: il cammino verso il prossimo scudetto dovrà riprendere il prima possibile.