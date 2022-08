Chiede la cessione, escluso dalla lista Champions

Novità importanti in casa Juventus con la possibile cessione in vista dei prossimi giorni: sarà escluso dalla Champions

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato tra acquisti e cessioni da urlo: ultimi giorni da seguire in maniera assidua per capire le operazioni dalla dirigenza bianconera, che intende regalare altri rinforzi a Massimiliano Allegri.

Il pareggio a reti inviolate contro la Sampdoria brucia ancora tanto: la Juventus ha l’occasione di rifarsi nel match casalinga contro la Roma. Resta fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri il centrocampista brasiliano, Arthur Melo, che sarà anche escluso dalla lista della Champions League.

Come svelato da Marcello Chirico sul suo profilo Twitter per Arthur si spera ancora in cessione sulla base di un prestito più obbligo di riscatto. Ultimi giorni movimentati in casa bianconera anche in caso di uscite eccellenti. Nelle scorse settimane il brasiliano sarebbe stato anche ad un passo dal Valencia, ma l’allenatore italiano Rino Gattuso ha rivelato di non essere pronti a pagare il suo esoso ingaggio.

Juventus, cessione ad un passo per Arthur

La Juventus cercherà così di accontentarlo con la sua voglia di riscatto che è enorme. Partirà proprio nelle ultime ore con un prestito per poi programmare anche l’obbligo di riscatto per la prossima stagione. Un’idea last minute per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, voglioso di riscatto dopo anni altalenanti in casa bianconera.