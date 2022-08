Milik-Juve, è già polemica: “Operazione inutile”

L’arrivo di Milik alla Juventus ha scatenato i tifosi bianconeri sui social che avrebbero preferito un altro profilo, ecco le reazioni

Arkadiusz Milik è giunto a Torino nella giornata di ieri ed ha svolto con esito positivo le prove mediche allo J Medical, prima che venisse annunciato il suo trasferimento in via ufficiale alla Juventus in prestito dall’Olympique Marsiglia.

L’operazione era necessaria per dare man forte alla prima scelta Vlahovic, con un Depay a tratti irraggiungibile e tutt’altro che simile al centravanti serbo per caratteristiche tecniche. Milik, insomma, appare per molti come un ripiego. Una scelta non condivisa dalla maggior parte dei tifosi bianconeri che avevano iniziato a borbottare nei giorni passati contro la dirigenza. Ora è scoppiata la polemica e sono pochi quelli che vanno a favore del polacco.

Sei già alla fine @arekmilik9 — Marco Donisi (@MarcoDonisi) August 26, 2022

Cosa non regge che kean non è un giocatore da juve neanche per la panchina ? Che milik possa essere più di kean può essere ma non era il profilo primario che voleva la juve. Tant’è che non si sarebbe ridotta a fine mercato per prenderlo come lo stesso paredes. — Gianluca (@giacav_) August 26, 2022

I veri tifosi criticano dopo la partita non prima neanche il tempo di arrivare. #Milik #Juventus — Crash020🫶🏻🦁🤍🖤 (@Crash0201) August 26, 2022

Per Milik tanta delusione, ma c’è chi sdrammatizza

Le polemiche, si sa, lasciano il tempo che trovano. Saranno i fatti a parlare sul campo, presto o tardi. E nel frattempo che ciò accada, qualcuno preferisce sdrammatizzare l’accaduto per alleggerire la posizione del centravanti ex Napoli al ritorno in Serie A.