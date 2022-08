Accordo da oltre 60 milioni: ‘esulta’ anche il Milan

Accordo per il trasferimento del centrocampista: 60 milioni di euro e ne giova anche il Milan

Il Milan è ancora a lavoro per completare la propria rosa con nuovi innesti. Maldini e Massara stanno lavorando sul difensore centrale e i nomi caldi rimangono quelli di Chalobah e Tanganga.

Anche a centrocampo non mancano i candidati, uno su tutti Onana del Bordeaux. Intanto il Milan avrà un’entrata importante dalla cessione di una sua vecchia conoscenza. Si tratta di Lucas Paquetà, trequartista dell’Olympique Lione. Il brasiliano che ha vestito la maglia rossonera per due stagioni, prima di essere ingaggiato dal club francese per 21 milioni di euro. L’ex Flamengo sta per cambiare nuovamente maglia e questa volta è diretto in Premier League, in un’operazione che coinvolge, indirettamente, anche il Milan.

Paquetà al West Ham: 7% nelle casse del Milan

Secondo quanto riportato dall’Equipe’, il West Ham ha raggiunto l’accordo con l’Olympique Lione per Paquetà: nelle casse dei francesi andranno oltre 60 milioni di euro, bonus inclusi. Un’operazione che coinvolge anche il Milan che guadagnerà il 7% del ricavato, ovvero sulla differenza tra i soldi spesi per portarlo a Milano e la futura rivendita, quindi una cifra tra i 4 e i 5 milioni. Il brasiliano è atteso in Inghilterra per le visite mediche nella giornata di domani e successivamente ci sarà l’ufficialità e i rossoneri usciranno impreziositi da questa operazione.