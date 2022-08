Milan, Pioli alla vigilia del Bologna : la verità su Leao

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan-Bologna e ha fatto chiarezza anche sulla situazione Leao

Il Milan ha ottenuto 4 punti in queste due giornate di campionato, vincendo contro l’Udinese e pareggiando a Bergamo contro l’Atalanta.

Domani i rossoneri ospiteranno a San Siro il Bologna di Mihajlovic e alla vigilia della partita ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli che si è soffermato sulle insidie della gara di San Siro ma anche sui singoli, da De Ketelaere a Origi, ma ha anche fatto un annuncio su Rafael Leao: “Non è sempre la strada giusta ricordare le partite della passata stagione. A me la prestazione di Bergamo è piaciuta ma è mancata qualcosina. Il Bologna giocherà per metterci in difficoltà. Ci vuole grande concentrazione. Per De Ketelaere può essere che sia arrivato il momento, un po’ di tempo gli va lasciato. Ci darà tante soddisfazioni, nel suo ruolo ho tante scelte, vedremo di partita in partita”.

Milan, Pioli su Leao: “Non lo vedo preoccupato”

Pioli ha perseguito sul mercato dei rossoneri: “È questione di nomi e non di numeri. Se ci sarà la possibilità di inserire calciatori che possono migliorare l’organico il club sarà certamente pronto a farlo“. Poi qualche indizio di formazione: “Domani giocherà Giroud o Origi, quest’anno non ci sono 11 titolari ma tutti dovranno essere pronti fisicamente e mentalmente”.

Poi su Leao, in relazioni alle voci di mercato degli ultimi giorni: “Non ho altro pensiero che la partita di domani. Lui deve pensare di migliorare. Non sto allenando un giocatore col pensiero di poterlo perdere, anche perché lui ha sempre l’atteggiamento giusto, non lo vedo nervoso o preoccupato, almeno per quello che sto vedendo io”.