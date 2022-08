Pioggia di milioni e ora sono pronti a spendere: colpo dalla Juve

La Juventus sta lavorando agli ultimi ritocchi per questa sessione di calciomercato. Occhio però anche ad eventuali assalti dall’estero: valzer di attaccanti

La Juventus ha scelto Arkadiusz Milik per andare a completare l’attacco di Massimiliano Allegri, mettendo quindi tra le mani del tecnico livornese un centravanti di scorta perfetto per fungere da vice Vlahovic. I bianconeri avevano da tempo l’evidente necessità di andare a completare l’attacco, rimpiazzando di fatto Alvaro Morata, andato via ad inizio estate per fine prestito. Al netto del centravanti polacco ex Napoli proveniente dal Marsiglia, qualcos’altro potrebbe anche muoversi nella zona d’attacco della Juve.

Un autentico punto interrogativo è rappresentato da Moise Kean, tornato alla società bianconera appena un anno fa dopo le esperienze ad Everton e PSG, ma mai realmente al centro del progetto. Tanta panchina e pochi sussulti realmente importanti per il giovane attaccante italiano, impiegabile sia da punta centrale che da esterno offensivo.

Calciomercato Juventus, pioggia di soldi per Isak dalla Premier: la Real Sociedad può pensare a Kean

Il nome di Kean, soprattutto ad inizio mercato estivo, fu spesso associato ad un’eventuale uscita, e non è da escludere che ora con un Milik in più nel motore qualcosa non possa muoversi in questa direzione. Nello specifico l’ex PSG potrebbe divenire un’opzione per una squadra spagnola. Occhio infatti a quanto sta accadendo alla Real Sociedad che cede per circa 70 milioni Alexander Isak al Newcastle, pronto a divenire così una sorta di uomo dei record.

I Magpies sborseranno quindi la cifra più alta mai spesa per un singolo acquisto nella storia del club bianconero. Un vero e proprio atto di forza che però priva la Real Sociedad del proprio bomber principe, seppur a fronte di un conguaglio mastodontico che verrà chiaramente, seppur in parte, reinvestito per potenziare diversi ruoli nella squadra di Alguacil. Il club è dunque pronto a spendere e tra le necessità c’è naturalmente anche un attaccante mobile. Con Milik alla Juve gli spagnoli potrebbero lanciare un assalto allo stesso Kean, comunque poco al centro del progetto di Allegri e che a certe cifre può salutare. Valutato intorno ai 25 milioni di euro, il classe 2000 per età e potenzialità sarebbe un profilo da Real Sociedad, nella speranza di tornare ai livelli di Parigi.