Accordo col Psg: Paredes è della Juventus

Allegri sorride due volte: dopo l’arrivo di Milik, la Juventus raggiunge l’accordo anche per il centrocampista

Sembra essere un binomio ricorrente quello composto da Juventus e Paris Saint-Germain che si affronteranno in Champions League nel girone H, dopo essere stato a contatto frequentemente in questa estate di calciomercato.

Dopo l’arrivo di Di Maria, svincolato proprio dal PSG, la Juventus ha trattato per diverso tempo con i parigini il centrocampista argentino, Leandro Paredes. L’ex Roma ha ancora due anni di contratto con il Paris ma è stato tentato dai bianconeri per tutta l’estate, ancor di più adesso che la squadra ha avuto complicazioni a causa del problema al ginocchio di Paul Pogba. La Juventus ha dovuto fare diversi tira e molla per arrivare ad un accordo ma alla fine sta per accontentare Allegri.

Juventus, accordo col PSG per Paredes

La Juventus, come riportato dall’Equipe, ha trovato l’accordo con il Paris Saint-Germain per il trasferimento di Paredes. Il club francese ha aperto al prestito, a condizione che i bianconeri lo riscattino a determinate condizioni. Nei prossimi giorni il centrocampista argentino potrebbe già arrivare a Torino ed essere a disposizione dalla prossima gara di campionato. L’accordo è stato raggiunto sulla base del prestito con opzione di acquisto obbligatoria a 15 milioni di euro. Dopo il colpo Milik, arrivato in giornata a Torino per le visite mediche, la ‘Vecchia Signora’ si prepara ad accogliere anche Paredes che sta per tornare in Italia dopo gli anni passati tra Chievo, Roma ed Empoli.