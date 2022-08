Blitz dalla Premier, addio in extremis al Milan

Si muove qualcosa nel calciomercato in uscita del Milan: un giocatore può diventare l’obiettivo del club di Premier League

Il pareggio con l’Atalanta ha alzato nuovamente dei dubbi sulla questione esterno destro. Messias è finito al centro delle critiche dei tifosi dopo il gol sbagliato e il motivo che risuona è che il Milan necessiti di un acquisto nel ruolo. Non basta il brasiliano e non basta nemmeno Saelemaekers, apparso di nuovo troppo lezioso nello spezzone finale giocato.

Il belga, se dovesse arrivare qualcuno, è un serio candidato alla partenza. Maldini ha già provato ad inserirlo nell’affare Zaniolo con la Roma senza risultato, ma ora c’è una nuova pretendente per lui che arriva dalla Premier League.

Stiamo parlando del Fulham di Marco Silva, che si è lamentato nuovamente del bisogno di allungare la rosa, tanto più dopo gli infortuni subiti. Solomon, Wilson e – ultimo in ordine di tempo – Kebano, sono tutti gli esterni infortunatisi nelle ultime gare. Il tecnico, al termine della partita contro il Brentford, si è lasciato andare ad un’amara analisi sul momento dichiarando che tutti i problemi fisici stanno arrivando allo stesso momento e nel medesimo ruolo.

Calvario Fulham, idea Saelemaekers per l’esterno

Per questo motivo i Cottagers potrebbero pensare ad un blitz per Saelemaekers nei prossimi giorni di mercato. Il tecnico ha richiesto esplicitamente rinforzi e per l’offerta giusta l’ex Anderlecht potrebbe salutare il Milan.

In tal caso, Messias sarebbe confermato, ma Maldini dovrebbe di certo tornare sul mercato per assicurare a Pioli un acquisto di spessore. Al momento, però, si è solamente nel campo delle ipotesi. Per Saelemaekers deve ancora muoversi qualcosa di effettivamente concreto: questi ultime ore di calciomercato saranno decisive per comprendere al meglio il suo destino.