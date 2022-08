Juventus a un bivio, testa a testa in attacco: prossime ore decisive

La Juventus a pochi giorni dalla fine del calciomercato estivo si trova a un bivio per il nuovo attaccante: prossime ore decisive

Sono giorni bollenti in casa Juventus per quanto riguarda il calciomercato estivo. Come dimostrato anche nella partita di ieri, la squadra di Allegri ha ancora bisogno di qualche rinforzo per completare la rosa. In particolare i bianconeri stanno lavorando per portare alla corte di Allegri un altro attaccante.

Per ora sembrerebbe esserci un testa a testa per approdare alla Juventus. In pole position c’è un bomber, ma le prossime ore potrebbero essere quelle decisive.

Testa a testa Depay-Milik: prossime ore decisive

La priorità della Juventus in questi ultimi giorni di calciomercato estivo è quella di trovare un nuovo attaccante per la rosa di Massimiliano Allegri. Da tempo i bianconeri stanno corteggiando Memphis Depay, il cui addio al Barcellona però sarebbe legato a diverse condizioni. L’altro nome invece è quello di Arkadiusz Milik, attaccante ex Napoli che ora gioca con il Marsiglia, che continua a essere in pole position.

Nelle prossime ore la Juventus prenderà la decisione finale su chi puntare tra i due attaccanti. Al momento il bomber polacco è in vantaggio sull’olandese, ma molto dipenderà dagli sviluppi col Barcellona nelle prossime ore.