Un altro big fa tremare la Juventus: sullo sfondo un possibile de Ligt-bis. Lo scenario

“Nel primo tempo abbiamo avuto poca pazienza, loro hanno corso molto, nel secondo siamo venuti fuori e ha giocato meglio. Nella ripresa su un cross rasoterra lui è andato a colpire di prima, ma se la palla non è giusta deve stare più sereno, proteggere palla. Comunque ha disputato un buon secondo tempo”.

A caldo, nel post-partita di Sampdoria-Juventus, Massimiliano Allegri ha mandato un messaggio a Dusan Vlahovic, apparso piuttosto nervoso soprattutto nel primo tempo. Il tecnico chiede maggiore serenità al suo bomber, nonostante i tre palloni toccati nella prima frazione di gara e una trama di gioco ancora assente in casa bianconera. Non è la prima volta che il gioiello serbo, animale d’area di rigore, esterna tutto il proprio nervosismo per le mancate assistenze. E per alcuni tifosi suonano già i primi campanelli d’allarme.

Juventus, Vlahovic come de Ligt? I tifosi tremano

Per molti, il rischio con Vlahovic è quello di ripetere un de Ligt-bis. La Juventus di Allegri fatica ad attaccare, è spesso vulnerabile e sta mancando soprattutto nei risultati. La scorsa stagione ha maturato nell’olandese la voglia di cambiare aria, e la situazione – senza cambi di rotta – potrebbe ripetersi anche con l’ex Fiorentina tra qualche anno, o addirittura al termine della prossima stagione. Alla finestra sempre il Bayern Monaco: il club bavarese, sfumato Haaland, vuole regalarsi l’erede di Lewandowski e potrebbe presto mettere gli occhi anche sul serbo. Discorsi ancora prematuri, ma adesso tocca alla Juventus e ad Allegri conquistare e convincere Vlahovic per il futuro.