Nuova soluzione sulla fascia per Allegri: la Juventus pesca in Serie A

Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina di Italiano, potrebbe finire nel mirino della Juventus di Massimiliano Allegri: le ultimissime di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri, nella serata di ieri, ha ottenuto un misero pareggio per 0-0 in casa della Sampdoria di Marco Giampaolo.

I bianconeri del tecnico livornese, dopo la prima vittoria interna con il Sassuolo di Dionisi, si sono resi protagonisti di una prestazione decisamente incolore e avara di acuti che ha riscosso diverse polemiche sia negli addetti ai lavori che nei tifosi della Vecchia Signora, ormai sempre più disaffezionati alle vicende in casa Juventus. Il primo imputato è senza dubbio l’allenatore. Massimiliano Allegri, tornato in bianconero all’inizio della scorsa stagione, sembra essere rimasto indietro di qualche giro dal punto di vista degli aggiornamenti tattici e mentali, considerando anche i due anni di stop del manager livornese proprio al termine della stagione 2018/2019 con la casacca della Juventus.

L’ex tecnico di Milan e Cagliari non è però l’unico colpevole di questa Juventus che non decolla. Diversi giocatori ormai, già dalla passata stagione, stanno performando in maniera molto inferiore rispetto al rendimento atteso. Uno di questi risponde senza dubbio al nome di Alex Sandro, terzino sinistro brasiliano in scadenza di contratto nel 2023 e fra i giocatori più criticati all’interno del roster a disposizione di Allegri.

Calciomercato Juventus, caccia a sinistra: nuovo nome in Serie A

In quest’ottica, la Juventus potrebbe tornare sul mercato, non solo per un centrocampista ed un attaccante, ma anche per un terzino sinistro affidabile e che possa garantire una maggior spinta e verve in fase offensiva. Il nome giusto potrebbe essere quello di Cristiano Biraghi, esterno della Fiorentina di Vincenzo Italiano. L’ex giocatore dell’Inter, soprattutto se la Viola non dovesse superare il preliminare di Conference League, potrebbe essere tentato dalla possibilità di giocare una competizione prestigiosa come la Champions League con la maglia della Juventus.