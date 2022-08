UEFA non fa sconti alla Juve: rischio Champions

Doccia fredda in arrivo per la Juventus: la UEFA è pronta ad usare il pugno duro, ecco cosa rischiano i bianconeri

Mentre il calciomercato estivo si avvia a grandi passi verso la chiusura, le attenzioni delle squadre di tutta Europa sono chiaramente rivolte al rettangolo verde. Ben più lontano guarda invece l’UEFA che sembrerebbe pronta a comminare sanzioni di un certo peso per alcune big: Juventus in primis.

Il quotidiano inglese fa l’elenco dei club coinvolti e a rischio sanzioni: oltre ai bianconeri, vedono coinvolte Inter, Roma, PSG, Marsiglia e Barcellona. Sono i catalani, insieme alla ‘Vecchia Signora’, a rischiare di più: ecco la situazione.

Niente accordo: la Juve potrebbe salutare la Champions

Barcellona e Juventus si sono rifiutate di avviare le trattative per per un accordo sul Fair Play Finanziario con l’Uefa. Dopo aver solo sfiorato, insieme al Real Madrid, l’ipotesi Superlega (al momento accantonata) secondo ‘Calcioefinanza’, i club starebbero portando avanti una azione legale contro la Federcalcio europea proprio in ottica Superlega. Il mancato accordo sulle violazioni del 2020/21 potrebbe però portare ad una clamorosa estromissione della Juventus dalla Champions League 2022/23.

Un’ipotesi che resta all’orizzonte, in attesa di possibili novità sul pugno duro che l’UEFA parrebbe concretamente intenzionata ad usare con la società torinese. La situazione resta in divenire, mentre l’anno prossimo le regole riguardanti il Fair Play Finanziario cambieranno.

È previsto, infatti, un nuovo sistema atto a limitare le spese per gli stipendi dei calciatori da parte dei club, così come per le commissioni degli agenti.