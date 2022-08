Scambio Roma-Inter, ecco la richiesta di Marotta

Per sostituire il lungodegente Wijnaldum, la Roma guarda in casa Inter: Marotta risponde chiedendo uno scambio

Già appaiate in testa alla classifica in coabitazione col Napoli, Inter e Roma sono ancora molto attive sul mercato. I nerazzurri, blindato Skriniar, sono ancora a caccia di un difensore per completare la rosa. I giallorossi, che fondamentalmente attendevano solo il tesseramento di Andrea Belotti, devono ora fare i conti col doppio stop Wijnaldum–Zaniolo.

Lo stesso Special One, che ieri ha parlato sia ai microfoni di DAZN che in conferenza stampa dopo la vittoriosa gara contro la Cremonese, è stato chiaro: “Mi servono due giocatori“. Uno di questi dovrà essere necessariamente un centrocampista, dato che l’olandese ex PSG ne avrà per almeno 4 mesi. Ecco spuntare allora una pista italiana mai battuta in precedenza: una traccia che porta al club a cui José Mourinho ha legato i suoi successi in Italia.

Mourinho chiede Gagliardini, Marotta risponde con Kumbulla

Per ovviare all’assenza di Wijnaldum, la dirigenza giallorossa, su indicazione del sio mentore, vorrebbe chiedere all’Inter il cartellino di Roberto Gagliardini, una risorsa che tutto sommato Inzaghi potrebbe anche lasciare al club giallorosso. Con gli innesti di Asllani e Mkhitaryan – quest’ultimo è però ancora fermo ai box – i nerazzurri hanno già delle valide alternative in mezzo al campo. Se poi pensiamo alla strategia che Marotta avrebbe in mente per liberare eventualmente Gagliardini in direzione Roma, l’affare potrebbe essere proficuo per la Beneamata.

L’Ad dei meneghini, che avrebbe già in pugno Francesco Acerbi per la difesa, potrebbe preferirgli Marash Kumbulla, la pedina che il dirigente vorrebbe chiedere in cambio alla Roma nella trattativa per l’ex Atalanta. I giallorossi non hanno grandi laternarive ai titolari nel reparto difensivo, quindi l’affare non sarebbe semplice. Tiago Pinto, considerando il diverso valore di mercato dei protagonisti dell’eventuale scambio, spera in un conguaglio cash a favore del club capitolino.