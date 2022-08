Nuovo possibile affare tra Milan e Juventus negli ultimi giorni di calciomercato estivo. Tutte le cifre e i dettagli

“Per quanto riguarda il mercato, abbiamo la volontà, se ci sarà la situazione giusta, di migliorare determinate situazioni. La rosa è forte”.

“Anche Kjaer si sta avvicinando al 100%. Ribadisco, se troviamo qualcosa per migliorare bene, altrimenti siamo già competitivi così”. Stefano Pioli si è espresso così sulla situazione del suo Milan in sede di calciomercato. Come noto, la priorità della dirigenza è l’arrivo di un altro centrocampista che vada a colmare il vuoto lasciato da Kessie. Sfumato Renato Sanches, Maldini e Massara sono alla ricerca di occasioni in entrata in questi ultimi dieci giorni di trattative. In questo senso, non è da escludere la possibile riapertura dell’asse con la Juventus. Il club bianconero, infatti, ha la necessità di sfoltire il centrocampo e ritiene incedibili solo Locatelli ed ovviamente l’ultimo arrivato Pogba.

Calciomercato Milan, occhi su Zakaria

Un nome che potrebbe fare al caso del Milan è quello di Denis Zakaria. Anche il centrocampista svizzero è sulla lista dei cedibili della Juventus, che sembra disposta a sacrificare anche l’ex ‘Gladbach per fare spazio a Leandro Paredes. Rispetto ad Arthur e Rabiot, infatti, Zakaria ha più mercato e un ingaggio molto meno pesante. “Punto su di lui per il futuro? Zakaria sta bene, ha fatto un’ottima partita con il Sassuolo e sono contento di cosa sta facendo. Di mercato non parlo, mancano ancora dieci giorni e può succedere di tutto e di più. Noi squadra dobbiamo pensare alle partite, poi al resto ci pensa la società”. Anche Allegri, in conferenza stampa, ha lasciato aperto qualsiasi scenario: la richiesta della Juventus è di circa 25 milioni di euro e il Milan è sullo sfondo.