Serie A, la Juve resta all’asciutto a Genova: finisce 0-0

A Marassi la formazione bianconera non va oltre il pareggio contro un’ottima Sampdoria: gol annullato a Rabiot a metà ripresa

I tifosi bianconeri sono liberi di fare tutti gli scongiuri del caso – ma leggendo i commenti su Twitter in molti sembrano già pensarla così – ma pare di rivedere la Juve dello scorso anno. Poco convinta, incapace di sviluppare delle trame offensive degne della qualità dei propri interpreti, la formazione bianconera crea ben poco per avere la meglio su una Sampdoria molto ben messa in campo dal tecnico Giampaolo. Una Samp che, per inciso, ha anche colpito due legni nel corso del match.

Nel primo tempo i blucerchiati fanno vedere le cose migliori, asfissiando la manovra bianconera sul nascere. Vlahovic è troppo isolato davanti, e la squadra non riesce mai ad alzare il baricentro. Nella ripresa il canovaccio del match cambia, con i padroni di casa che però non si fanno mai veramente schiacciare dai bianconeri, che almeno provano a vincerla con rabbia e determinazione. La pressione produce un gol di Rabiot annullato dal VAR al 65′ e una grande parata di Audero su Kostic in pieno recupero. Finisce 0-0, Allegri deve già rincorrere le rivali in classifica…

Serie A, Sampdoria-Juventus 0-0: il tabellino

Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello (27’ s.t. Murru); Leris, Rincon (22’ s.t. Verre), Vieira (33’ s.t. Depaoli), Sabiri, Djuricic (27’ s.t. Villar); Caputo (33’ s.t. Quagliarella).

Allenatore: Giampaolo

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Rugani, Bremer, Alex Sandro (1’ s.t. De Sciglio); McKennie (16’ s.t. Miretti), Locatelli (dal 39’ s.t. Rovella), Rabiot; Cuadrado (32’ s.t. Kean), Vlahovic, Kostic.

Allenatore: Allegri

Arbitro: Abisso della sezione di Palermo.

Ammoniti : 42’ p.t. Djuricic (S), 44’ s.t. Alex Sandro (J), 17’ s.t. Leris (S), 43’ s.t. Verre (S), 46’ s.t. Rovella (J).