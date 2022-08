Sampdoria-Juve, esplode la rabbia sui social: “Non se ne può più”

Il primo tempo della Juve a Marassi ha lasciato più che perplessi i tifosi bianconeri: sui social piovono le critiche

Che non fosse una gara facile, lo si sapeva. Ma forse, per lo meno dal punto di vista della produzione offensiva, sarebbe stato lecito aspettaesi qualcosa di più dal primo tempo della Juve a Marassi. A pensarla così sono anche i tanti tifosi bianconeri che hanno espresso il loro disappunto su Twitter.

Gli affezionati juventini hanno preso di mira un po’ tutti. Da Alex Sandro a Rabiot per finie ovviamente con Max Allegri, sono tante le manifestazioni d’insofferenza espresse a mezzo social. Quasi nessuno ha invece criticato Dusan Vlahovic, nonostante il serbo abbia toccato solo 3 palloni nel primo tempo, cioè almeno 5 in meno di qualsiasi altro giocatore in campo (portieri inclusi).

Sampdoria-Juventus, la delusione dei tifosi bianconeri sui social

#SampJuve se giochi con il mediano che scende tra i difensori centrali (la nostra è una solida lacaniniana) una delle mezz’ali deve rimanere non troppo lontano per fare gioco, ma se metti Rabiot e McKinney come prete di che ciò accada? Miretti e Fagioli sono in panca. — Antonino Bizzintino (@ninobizzintino) August 22, 2022

Se a voi vedere la #Juve giocare in questo modo osceno (al netto di assenze, mercato aperto e altro; è la terza stagione in cui giochiamo così) a me no. Rispetto a questa, quelle immediatamente post calciopoli erano la reincarnazione del Barça di Guardiola. #SampJuve — Gianluca Di Maria (@dimariagianluca) August 22, 2022

stessa squadra dello scorso anno! Orribili e inguardabili…. cambiato nulla…#SampJuve — Luca S. (@luca883) August 22, 2022

