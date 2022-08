Assalto last minute e addio Juventus: lo prende il Milan

Novità importanti in casa Juventus, con il nuovo possibile addio all’obiettivo di mercato di questi giorni bollenti: il Milan ci prova

Il Milan prova così a beffare la Juventus proprio nelle ultime settimane di calciomercato: il club rossonero è sempre alla ricerca di un centrocampista per sostituire Kessie. Con Tonali, Bennacer, Krunic e Pobega, Stefano Pioli non sarebbe così tranquillo per affrontare un’intera stagione.

In questo modo il centrocampista argentino, Leandro Paredes, potrebbe così entrare nell’orbita del Milan dopo un lungo accostamento alla Juventus del suo amico Di Maria. I due sono molto legati da un rapporto fedele, ma la società rossonera ci sta provando con l’inserimento last minute.

Stefano Pioli vorrebbe così rinforzare la zona mediana con un innesto di assoluto valore, già pronto per affrontare al meglio gli impegni in Serie A e in Champions League. Di livello internazionale, Leandro Paredes dovrebbe andare via dal PSG visto che non sarebbe più un giocatore chiave per il neo-allenatore Galtier.

Calciomercato, Paredes può arrivare in Serie A

L’argentino conosce molto bene la Serie A, visto che è un campionato in cui è cresciuto diventando di fatto il giocatore che tutti apprezziamo in giro per il mondo. In passato ha vestito le maglie di Empoli e Roma per poi volare in Francia al PSG. Vanta ormai un’esperienza fuori dal comune associata ad una tecnica incredibile: un centrocampista ideale per rinforzare la zona mediana del Milan, ma attenzione sempre alla Juventus. Paolo Maldini vuole sorprendere tutti negli ultimi giorni di mercato lavorando in maniera assidua su possibili rinforzi da urlo.