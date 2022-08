Allegri pesca in Francia: ecco l’alternativa per la Juventus

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe mettere nel mirino il profilo di Wissam Ben Yedder, attaccante del Monaco: le ultime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri ha di certo iniziato col piede giusto questo nuovo campionato italiano di Serie A.

I bianconeri, nella prima gara contro il Sassuolo, hanno ottenuto i tre punti grazie alle reti di Dusan Vlahovic, autore di una doppietta, e Angel Di Maria, attaccante argentino che si è fermato per un infortunio durante la metà del secondo tempo del match dell’Allianz Stadium. La Vecchia Signora ha messo già in mostra diverse nuove e buone cose e anche qualche acquisto che può davvero fare la differenza, non solo l’ex stella del PSG e del Real Madrid. Basti pensare alla prestazione, subito maiuscola, di Gleison Bremer, o all’ingresso ricco di brio e corsa di Filip Kostic, esterno sinistro e compagno di nazionale di Vlahovic.

La sessione di calciomercato in entrata della Juventus sembra però non essere finita. Per la Vecchia Signora ci sono tre ruoli da coprire: un elemento magari duttile in difesa; un regista, basti pensare al profilo di Leandro Paredes; un attaccante in grado di agire sia al centro del reparto che sulle ali, un po’ alla Alvaro Morata. In quest’ottica, attenzione al profilo di Memphis Depay, bomber olandese del Barcellona, club con il quale la Juventus sta trattando. Se però l’operazione dovesse saltare, i bianconeri potrebbero ragionare su un altro profilo: andiamo a scoprire di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, nuovo nome per l’attacco

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe mettere nel mirino il profilo di Wissam Ben Yedder, centravanti del Monaco che sta facendo benissimo nelle ultime stagioni in Ligue 1. Il bomber francese, classe 1990, ha il contratto in scadenza nel 2024 ed il club del Principato sarebbe intenzionato a chiedere circa 20 milioni di euro per Ben Yedder, ma la Juventus sembra fiduciosa nella possibilità di chiudere l’operazione magari a 10 milioni di euro più 5 di bonus.