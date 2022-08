Lo United fa sul serio per Lozano: lo scambio non convince Spalletti

Il Manchester United punta con decisione uno dei gioielli del Napoi: la proposta sul piatto non convince il club azzurro

Partito in sordina – e dopo aver incassato una ‘discreta’ quantità di critiche per la cessione di pezzi importanti, nonchè senatori dello spogliatoio – Aurelio De Laurentiis è passato all’incasso negli ultimi giorni di mercato. Nel giro di pochi giorni infatti gli azzurri hanno tesserato Simeone, Ndombele e Raspadori, dando una svolta improvvisa ad una campagna trasferimenti che fino a quel momento aveva lasciato seri dubbi.

E non è nemmeno finito qui, il mercato della seconda metà di agosto dello scatenato Napoli di Cristiano Giuntoli. A breve potrebbe arrivare infatti Keylor Navas, mentre sul fronte delle uscite si aspetta una risposta di Fabiàn Ruiz sulla destinazione PSG. A proposito di cessioni, il club azzurro registra l’assalto del Manchester United per uno dei suoi gioielli. Il club inglese, letteralmente sotto shock dopo il disastroso avvio in campionato, deve ancora risolvere la grana Cristiano Ronaldo. Hirving Lozano è tra i candidati a rimpinguare l’attacco dei Red Devils stanti i permanenti dubbi sul futuro del portoghese ad Old Trafford.

Ten Hag vuole Lozano: lo scambio non scalda il Napoli

Il manager olandese avrebbe messo sul piatto il cartellino di Donny Van de Beek per arrivare al velocissimo messicano. La risposta del Napoli, che proprio sulla mediana ha appena tesserato dal Tottenham il centrocampista francese, non si è fatta attendere. Un secco ‘no’ è stato gentilmente fatto pervenire al club britannico.

Se detta proposta fosse stata fatta qualche settimana fa, forse avrebbe anche potuto intrigare il club azzurro. Che ora pare aver chiuso il cerchio – sia in entrata che in usicta, al netto del doppio affare Navas-Fabiàn Ruiz – per lo meno fino al prossimo gennaio. In città è tornato l’entusiasmo: De Laurentiis non se la sente – e a ragione – di ‘sfidare’ nuovamente la piazza con l’addio di uno dei calciatori più amati dal pubblico partenopeo.