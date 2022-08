Nuova pista e svolta: Ronaldo ha deciso il suo futuro

Per Cristiano Ronaldo sembra essere arrivata una svolta: nuova pista per il portoghese e decisione presa sul futuro

Che ne sarà di Cristiano Ronaldo? Il futuro dell’asso portoghese resta un mistero, mentre CR7 preannuncia la sua verità in un’intervista che arriverà tra due settimane. Il termine coincide con la fine del mercato e non può essere un caso.

L’asso portoghese ha deciso di lasciare il Manchester United e la sua ambizione è giocare anche nella stagione appena iniziata la Champions, cosa che con i Red Devils non potrebbe fare. Perché il suo desiderio si concretizzi serve un club che possa sobbarcarsi il peso di avere uno come Ronaldo in squadra. Un peso in primo luogo economico, considerato l’elevato ingaggio percepito dall’ex Juventus, ma anche tecnico: la presenza di CR7 non è un aspetto secondario nella costruzione di una squadra e anche per questo finora nessuna società ha fatto un passo deciso verso l’attaccante. Ora però una nuova pista sta prendendo corpo ed arriva anche un indizio che può essere indicativo.

Calciomercato, Ronaldo al Borussia: l’indizio

La squadra pronta ad accaparrarsi pregi e difetti di Ronaldo è il Borussia Dortmund. I tedeschi dovranno fare a meno a lungo di Haller e hanno già preso Modeste, ma potrebbe non bastare. Ecco perché sono tornate prepotenti le voci su un approdo di Cristiano Ronaldo al club tedesco.

Una indiscrezioni che non è passata inosservata tanto che anche la Borsa ha accolto con entusiasmo l’ipotesi di CR7 in giallonero con le azioni del Borussia che sono schizzate verso l’alto. Certo gli ostacoli per far diventare realtà questa ipotesi non mancano, partendo proprio dall’elevato ingaggio del portoghese.