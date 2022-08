Il Milan preme sull’acceleratore: trattativa avviata

Il Milan ha deciso di premere sull’acceleratore e avviare la trattativa per mettere a segno il colpo a centrocampo

La rosa del Milan ancora non è completa e il tempo stringe, visto che mancano meno di due settimane alla chiusura del calciomercato estivo. La prima di campionato è andata bene per i rossoneri con la rimonta ai danni dell’Udinese, ma qualche nuovo innesto serve ancora.

In particolare Pioli avrebbe bisogno di una pedina in più a centrocampo, così Paolo Maldini avrebbe avviato la trattativa per portare al tecnico il giocatore già messo nel mirino e osservato.

Milan, trattativa avviata per Onyedika: c’è l’offerta

Il calciomercato ancora non è terminato e il Milan tenta di mettere a segno un altro colpo. Nel mirino dei rossoneri continua a esserci il centrocampista del Midtjylland, Raphael Onyedika.

Il classe 2001 nigeriano sembrerebbe aver stregato la dirigenza rossonera, che ha preparato l’offerta al club danese. Secondo quanto riportato da ‘Bt.dk’, il Milan avrebbe offerto 4 milioni di euro per il calciatore, ma il club danese ne vorrebbe almeno il doppio, ovvero 8. I rossoneri però sembrerebbero disposti a trattare per portare a Pioli quel rinforzo a centrocampo che servirebbe per completare il reparto.