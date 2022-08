L’infortunio cambia i piani della Juventus: parte l’assalto

Rottura del tendine d’Achiille per il difensore brasiliano: il tecnico corre ai ripari portando un assalto in casa Juve

Spesso il calciomercato è condizionato dagli infortuni inaspettati di alcuni giocatori, magari pedine imprescindibili per la squadra in oggetto. È questo il caso – o rischia seriamente di esserlo – dell’Aston Villa, il cub di Birmingham allenato dall’ex leggenda dei Reds Steven Gerrard.

Nel corso del vittorioso match casalingo contro l’Everton infatti, il difensore brasiliano Diego Carlos, prelevato proprio qualche settimana fa dal Siviglia e subito messo a comandare la difesa dal tecnico, si è accasaciato a terra dolorante. Uscito anzitempo dal campo, il giocatore si è successivamente sottoposto a degli esami strumentali che hanno confermato i timori dell’ambiente dei Villans: rottura del tendine d’Achille. Col mercato ancora aperto, e con Gerrard che aveva già manifestato la sua preoccupazione a fine gara, il club inglese potrebbe verosimilmente mettersi a caccia di un sostituto. Il bacino della Serie A potrebbe fare al caso della società britannica.

Diego Carlos ko, Gerrard pesca in casa Juve: obiettivo Rugani

Abbastanza fuori dalle rotazioni difensive di Max Allegri – a maggior ragione in questa prima parte di stagione, dove è necessario partire col piede giusto considerando quanto accaduto lo scorso anno – Daniele Rugani è uno di quei giocatori dati sempre sul piede di partenza. I possibili affari con Lazio e Milan, in cui l’ex Empoli sarebbe stato utilizzato come parziale contropartita tecnica, sembrano sfumati. Il difensore resta. Per ora. Fino all’eventuale arrivo di una proposta economica seria.

Detto fatto. Rumors provenienti dall’Inghilterra riferiscono infatti di un interesse proprio dell’Aston Villa sul nativo di Lucca. La necessità di coprire subito la falla lasciata scoperta dall’infortunato sudamericano avrebbe spinto la dirigenza dei Villans a fare immediatamente un sondaggio per l’italiano. Considerando la disponibilità economica del club inglese, la Juve si aspetta un’offerta importante. Che potrebbe a quel punto essere accettata. Rugani potrebbe rappresentare, a cessione avvenuta, quel tesoretto con cui portare l’assalto finale a Leandro Paredes e Memphis Depay. O magari ad un terzino sinistro che possa fungere da alternativa ad Alex Sandro.