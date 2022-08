Allegri consiglia, Galliani ringrazia: vicino il colpo in prestito

L’asse Juventus-Monza, dopo l’affare Ranocchia, potrebbe regalare un altro colpo per il club brianzolo: il talento arriva in prestito

L’esordio assoluto del Monza in Serie A non è andato come molti speravano. O come avevano immaginato. La squadra è apparsa bloccata, forse anche stordita da tutte le aspettative riposte sul proprio conto dopo una campagna acquisti che ha stravolto la rosa biancorossa. Col Torino è dunque arrivata una sconfitta, che però non pregiudica le ambizioni del club brianzolo.

Il mercato, del resto, è ancora aperto. altri giocatori possono arrivare per contribuire alla crescita di una squadra ambiziosa che però deve abituarsi al palcoscenico della Serie A. Nella gara contro i granata uno dei migliori in campo è stato Filippo Ranocchia, il centrocampsta di proprietà della Juve girato in prestito al Monza dopo l’ottima esperienza con la maglia del Vicenza nella stagione scorsa. Proprio dai bianconeri, e sempre su consiglio di Max Allegri – da sempre grande amico di Galliani – potrebbe ora arrivare un altro talento. Lo stesso Ad dei brianzoli spinge da tempo per il prestito del classe 2001.

Monza, in arrivo Rovella dalla Juventus

Come riferito dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, e come già ribattuto anche da altre testate, sembra ormai prossima alla fumata bianca la trattativa che dovrebbe portare Nicolò Rovella a vestire la maglia del Monza per la stagione in corso. La sovrabbondanza di giovani centrocampisti nella rosa bianconera – ci sono anche Fabio Miretti e Nicolò Fagioli da far giocare e crescere – impone delle scelte. Inutile restare per poi perdere un anno senza accumulare minuti. Non converrebbe nemmeno al club juventino un siffatto scenario, perchè il giovane di turno si deprezzerebbe.

Ecco che allora una situazione come quella brianzola, che garantisce se non la piena titolarità, per lo meno un minutaggio importante, potrebbe far le fortune anche dell’ex Genoa. E, ovviamente, di un Monza che pare non aver esaurito la sua campagna acquisti.