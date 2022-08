“Accordo totale”: firma subito con la Juve!

Il calciomercato della Juventus è pronto a vivere una nuova fiammata nei prossimi giorno: accordo con il big

La Juventus, ormai da settimane, è tra le regine indiscusse del calciomercato estivo. I bianconeri hanno messo a segno una serie di colpi che ha in buona parte rivoluzionato la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Da Di Maria a Bremer, passando per il tanto desiderato e chiacchierato ritorno a zero di Paul Pogba a sei anni dalla sua cessione al Manchester United.

Adesso, però, il ds Cherubini non ha la minimia intenzione di fermarsi e avrebbe già definito le prossime priorità in entrata per accontentare il tecnico livornese. Una su tutte, l’approdo a Torino di un attaccante che possa affiancare a all’occorrenza sostituire Dusan Vlahovic.

Juve, che colpo: “Firma un biennale”

Ed è proprio l’attacco il reparto che nei prossimi giorni potrebbe accogliere un nuovo grande colpo. A rivelarlo su Twitter è il giornalista Matteo Moretto che annuncia un grande colpo, praticamente ad un passo dalla firma con la Juventus: “Accordo totale tra Juventus e Depay. L’attaccante sigla un contratto biennale a circa 7 millioni di euro”. L’olandese, ormai da tempo non più nei piani del Barcellona, potrebbe quindi essere più vicino di quanto si pensi ad approdare alla corte di Allegri.

Il giornalista, poi, conclude riguardo al costo del cartellino dell’ex Lione: “Resta da trovare una soluzione con il Barca: partenza gratis o prezzo simbolico“.

36 le presenze di Depay tra campionato e coppe agli ordini di Xavi l’anno scorso, con 13 gol e 2 assist vincenti.