‘Allarme’ Inter e Milan: 135 milioni in viaggio per Milano

Il top club europeo punta a piazzare il doppio colpo in Italia. Milan e Inter, big a rischio addio

Il calciomercato estivo non si è ancora chiuso, per sfortuna delle due milanesi. Milan e Inter, il pericolo per entrambi è rappresentato dal Paris Saint-Germain.

Ieri in Francia hanno rilanciato a proposito dell’interesse del club dell’emiro per Rafael Leao, il calciatore più prezioso e determinante del Milan di Pioli. Il portoghese è stato il simbolo dello scorso Scudetto, attirando su di sé gli occhi delle grandissime società europee. Il Ds dei parigini Campos fu colui il quale lo portò al Lille dopo l’addio burrascoso allo Sporting CP e adesso medita di portarlo sotto la Tour Eiffel, sfruttando le difficoltà dei rossoneri per quanto concerne il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. L’offerta del Psg potrebbe arrivare presto e toccare quota 70 milioni di euro, con l’aggiunta di una contropartita tecnica, vedi il difensore Diallo già sulla lista di Maldini e Massara.

Dal Milan all’Inter, Campos avrebbe intenzione di ripartire all’assalto di Skriniar, col quale ha da tempo un accordo.

Calciomercato Inter e Milan, da Skriniar a Leao: il Psg mette sul piatto 135 milioni di euro

Per lo slovacco, richiesta esplicita di Galtier, i transalpini potrebbero presentare una nuova e ultima offerta da 65 milioni di euro. Offerta che forse farebbe vacillare Marotta e soci. Tra Skriniar e Leao, dunque, il Paris Saint-Germain investirebbe la bellezza di 135 milioni ingaggi esclusi.