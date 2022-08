La Juve ‘aiuta’ l’Inter: addio immediato e colpo nerazzurro

Rugani della Juventus è in partenza e piace in Francia dove ha già giocato, potrebbe prendere il posto di un obiettivo dell’Inter

Dopo la non certo positiva esperienza in prestito con la maglia del Rennes nella stagione 2020/21, il futuro del difensore della Juventus Daniele Rugani potrebbe essere ancora in Francia. Appena una presenza coi rossoneri transalpini nel pareggio contro il Digione a ottobre 2020, ma il centrale difensivo sembra comunque avere ancora estimatori in Ligue 1.

Daniele Rugani, nonostante gli attestati di stima di Allegri, potrebbe lasciare Torino in questa sessione di mercato. Sarebbe il Nizza dell’ex tecnico Galtier, ora al Paris Saint Germain, ad aver messo gli occhi sul difensore ormai ai margini del progetto tattico juventino, specie dopo l’arrivo di Bremer e Gatti.

Il difensore bianconero sarebbe anche nel mirino della Sampdoria di Giampaolo, a caccia di un centrale esperto che possa completare il reparto difensivo, oltre anche al Verona di Cioffi; ma l’ingaggio di tre milioni netti a stagione frena decisamente le trattative, specie coi blucerchiati alle prese con una situazione societaria non semplice.

Calciomercato Inter, Todibo del Nizza per sostituire Skriniar

Per la difesa interista occhio al nome di Jean-Clair Todibo, 22enne francese del Nizza, che si è anche interessato delle prestazioni Cesare Casadei. La valutazione del difensore ex Barcellona pari 20 milioni di euro è ritenuta troppo alta dall’Inter, che potrebbe reinvestire solo parte della cifra eventualmente incassata dalla cessione di Skriniar. In caso di addio dell’ex Samp, il reparto arretrato della squadra di Inzaghi avrebbe bisogno non di uno ma di due nuovi innesti.

A proposito dello slovacco, il Paris Saint Germain dopo la prima offerta da 53 milioni più bonus dell’8 luglio non si sarebbe più fatto sentire, così come il Chelsea che sembra aver virato le proprie attenzioni su Fofana del Leicester.

Giacomo Indiveri