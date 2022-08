Blitz Juve per la difesa: nuovo ‘scippo’ all’Inter

Inter e Juventus continuano a darsi battaglia per accaparrarsi un difensore: sfumato Milenkovic entrambe ci stanno provando per un altro giovane

Per motivi diversi, ma con lo stesso obiettivo. Juventus e Inter hanno bisogno di un difensore centrale pronto, in grado sia di accettare un ruolo prevalentemente da seconda scelta, sia di dare garanzie tecniche quantomeno per il campionato.

Sfumato Milenkovic, che ha sposato il progetto Fiorentina fino al 2027, i profili che le due compagini valutano sono sempre low cost, magari in scadenza. Un vecchio nome che sta tornando di moda è quello di Akanji, in pratica separato in casa al Borussia Dortmund.

Svizzero, classe ’95 e in scadenza di contratto, il giocatore ha rotto con il club tedesco ma non ha ancora deciso se partire subito o se aspettare la fine del suo contratto in essere. È in atto una sorta di guerra di nervi con la dirigenza giallonera, con Juventus e Inter alla finestra che guardano interessati l’evolversi della vicenda.

Akanji, la Juventus è davanti: ma l’Inter non molla

I problemi finanziari dell’Inter limitano molto i margini di manovra a Marotta. La Juventus, invece, sta aspettando l’uscita di Rugani per tentare l’affondo. Se però l’ex Empoli dovesse rimanere, i discorsi vererebbero probabilmente posticipati di un anno.

I rapporti tra la Vecchia Signora e il Borussia Dortmund sono ottimi, Emre Can è un esempio in tal senso. Non è da escludere quindi che Cherubini provi a muoversi subito, risolvendo un problema ai tedeschi, ma come detto tutto è vincolato da Rugani.

L’Inter, che seppure si è mossa in anticipo, pare al momento più indietro. Non è facile per i nerazzurri fare un investimento anche di 15-20 milioni per quella che di fatto sarebbe una riserva, tant’è che aspettare la scadenza è l’opzione più verosimile al momento.