Pallone d’Oro 2022, salta la sfida Messi-Ronaldo: ecco il grande escluso

È destinata a far discutere l’esclusione di almeno due fuoriclasse dalla lista dei 30 candidati alla vittoria finale del Pallone d’oro

L’assegnazione del Pallone d’Oro – l’ambìto trofeo individuale la cui organizzazione è da decenni a carico del prestigioso quotidiano francese L’Equipe – è da sempre destinata a far discutere. Un chiaro esempio lo abbiamo avuto lo scorso anno, quando Robert Lewandowski – penallizzato dalla sospensione del premio nel 2020 – non la prese per nulla bene quando i giornalisti deputati alla votazione gli preferirono Lionel Messi.

Ebbene quest’anno, per uno strano scherzo del destino, proprio il fuoriclasse argentino, già vincitore per sette volte della competizione individuale, è stato escluso dai 30 candidati alla vittoria finale. Assieme a lui anche Neymar Jr., compagno di squadra nel PSG nonchè grande amico della ‘Pulga’, non figura nella lista finale. Era addirittura dal 2006 che l’ex giocatore del Barcellona non raggiungeva l’ultima selezione utile per ambire alla vittoria finale. Presente invece il suo rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, nonchè tre giocatori militanti nella nostra Serie A. Si tratta di Rafael Leao e Mike Maignan del Milan e del bianconero Dusan Vlahovic.

Pallone d’Oro 2022, ecco la lista dei 30 finalisti

Questa l’elenco dei giocatori che si contenderanno il premio individuale:

Courtois (Real Madrid), Rafael Leão (AC Milan), Nkunku (RB Leipzig), Salah (Liverpool), Kimmich (FC Bayern), Alexander-Arnold (Liverpool), Lewandowski (FC Barcelona/Bayern), Vinícius Jr. (Real Madrid), Luis Díaz (Liverpool), Bernardo Silva (Manchester City), Benzema (Real Madrid), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Mahrez (Manchester City), Son (Tottenham), Maignan (Milan), Foden (Manchester City), Darwin Nuñez (Liverpool/Benfica), Mané (FC Bayern/Liverpool), Kane (Tottenham), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Haller (Dortmund/Ajax), Modric (Real Madrid), Rüdiger (Real Madrid/Chelsea), De Bruyne (Manchester City), Mbappé (PSG), Van Dijk (Liverpool), Haaland (Manchester City/Dortmund), Vlahovic (Juventus) e Cancelo (Manchester City).